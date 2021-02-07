В Сети показали изображение «народного флагмана» Redmi K40

07.02.2021, 10:34, Разное

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В Сети появились первые изображения потенциального бестселлера от суббренда Xiaomi, смартфона Redmi K40. Топ-менеджер компании опубликовал тизерные фото «народного флагмана».

Бывший суббренд Xiaomi готовит к выходу на рынок новый смартфон по доступной цене. Redmi K40 обещает стать хитом продаж благодаря актуальным техническим характеристикам и стоимости, не превышающей отметку в 500 долларов США. При этом соотношение сторон дисплейной панели здесь 20:9, что не часто встретишь на устройствах данного сегмента. Такой вывод сделали пользователи интернета, исходя из параметров обнародованного изображения.

В руководстве Xiaomi стараются всячески поддерживать интерес публики к ещё не анонсированному официально гаджету. Рендер Redmi K40 опубликовал главный менеджер отдела новых продуктов китайской корпорации Ванг Тенг Томас на странице своего аккаунта в соцсети Weibo. На представленных снимках аппарат показан спереди и сзади, а также отдельно опубликованы фото элементов его корпуса. Интересно, что строка служебных уведомлений и значков на снимке выглядит сдвинутой немного вниз. Это, уверены техноблогеры, дало возможность уменьшить до минимума вырез на экране для фронтальной камеры.

Кроме того, следует отметить, что в управлении Xiaomi и Redmi подтверждают наличие в новинке OLED-экрана. Частота обновления изображения на нем соответствует 120 Герцам, оснащен смартфон и актуальным на сегодняшний день процессором. Однако, при том, что в качестве однокристальной мобильной платформы здесь установлен Snapdragon 888 от Qualcomm, такой удобной функции, как беспроводная зарядка, в аппарате не будет. Все остальные характеристики девайса станут известны после его официальной презентации. Стоимость «народного флагмана» Redmi K40 не превысит 465 долларов.

Источник: news.mydrivers.com