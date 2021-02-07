 

Бренд Dartz модернизировал внедорожник Prombron Black Alligator MMXX

07.02.2021, 10:32, Новости дня
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Обновленный внедорожник удалось запечатлеть во время тестовых испытаний.

Разработкой транспортного средства занимались сотрудники бренда Dartz из Латвии и первый показ прототипа внедорожника состоялся три года назад. Уже после празднования китайского нового года состоится официальная презентация новой модели. Один из китайских автолюбителей уже успел приобрести модель, показав фотографии транспортного средства.

Внедорожник отличается привлекательным дизайном кузова, а также на капоте применили маску Бэтмана. Некоторые эксперты указали, что внедорожник обладает сходством с немецким конкурентом Mercedes AMG GLS63. Пока техническая часть удерживается в тайне и будет озвучена несколько позже. Начало продаж прогнозируют на конец 2021 года.



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