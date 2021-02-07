 

Продажи внедорожника Suzuki Jimny в РФ выросли почти в 4 раза

07.02.2021, 10:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обновленный внедорожник Suzuki Jimny продолжает демонстрировать высокий спрос на российском рынке.

Стало известно, что в первый месяц 2021 года модель приобрели 174 клиента, что в 3,8 раза превышает те показатели, которые достигли годом ранее. Напомним, актуальная генерация Suzuki Jimny доступна с 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 102 л.с. мощности. Также внедорожник имеет автоматическую или механическую трансмиссию и систему полного привода.

Вместе с тем рамная новинка Suzuki Jimny продается на местном рынке по цене от 1,7 миллиона рублей в базовой комплектации. Всего с начала продаж летом 2018 года стоимость внедорожника увеличилась на 350 тыс. рублей ввиду колеблющегося курса национальной валюты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Россия заняла 20 место в Европе по доступности бензина

10.11 / RealClearPolitics не подтвердил победу Байдена на выборах в США

07.10 / Экономика: За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

25.06 / Роскачество уточнило, как вернуть деньги за товар, который не был куплен

01.08 / Армения упрекнула Украину в закомплексованности

25.08 / Роскачество нашло формальдегид и токсины в обуви для школьников

12.09 / Мадуро заявил о поимке в Венесуэле «американского шпиона»

11.08 / Защита обжаловала приговор американцу за нападение на полицейских в Москве

26.10 / В Кремле рассказали, как наблюдали за выборами на Украине

22.08 / В РФ за сутки выявили 4 921 случай коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска