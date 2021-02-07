Продажи внедорожника Suzuki Jimny в РФ выросли почти в 4 раза

07.02.2021, 10:32, Новости дня

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Обновленный внедорожник Suzuki Jimny продолжает демонстрировать высокий спрос на российском рынке.

Стало известно, что в первый месяц 2021 года модель приобрели 174 клиента, что в 3,8 раза превышает те показатели, которые достигли годом ранее. Напомним, актуальная генерация Suzuki Jimny доступна с 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 102 л.с. мощности. Также внедорожник имеет автоматическую или механическую трансмиссию и систему полного привода.

Вместе с тем рамная новинка Suzuki Jimny продается на местном рынке по цене от 1,7 миллиона рублей в базовой комплектации. Всего с начала продаж летом 2018 года стоимость внедорожника увеличилась на 350 тыс. рублей ввиду колеблющегося курса национальной валюты.