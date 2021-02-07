Мнение: Стипендиаты Сороса

07.02.2021, 10:30, Разное

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О спонсировании информационных "соросят" фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса на 2021-й год.

Сорос раздаст украинским патриотическим блогерам по 120 тысяч гривен

Международный фонд "Возрождение", финансируемый американским бизнесменом Джорджем Соросом, решил финансово поддержать производителей украиноязычного видеоконтента в YouТube и помочь блогерам в создании роликов, продвигать идеи критического мышления и рационального взгляда на мир и события в нем. Как сообщается на сайте фонда, видеоблогеры могут получить стипендию в размере от 50 до 120 тысяч гривен (до $4,3 тысяч). "В последние несколько лет украиноязычный видеоблогинг активно развивается и прогрессирует. Поднимая важные для общества темы, которые не всегда попадают в поле внимания медиакорпораций, видеоблоги стали качественной альтернативой последним", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 2020-21 годы принесли падение рекламных доходов в связи с пандемией и кризисом. "Мы предлагаем руку помощи создателям качественных видео и объявляем первый в Украине конкурс стипендий для видеоблогеров на создание контента", — объявили в "Возрождении".

В фонде также уточнили, что приоритетной платформой видеоблогинга является YouТube, однако будут рассматриваться также заявки от блогеров, публикующих свои видео в TikТok и Instagram.

Требования:

наличие украиноязычного канала с видеоконтентом;

возраст канала не менее 6 месяцев;

тематика канала коррелирует с темами критического мышления и рационального взгляда на мир;

ценности канала совпадают с ценностями демократии и открытого общества;

канал размещает только авторский контент и использует продукты чужого авторского права только на условиях fair use;

большое количество подписчиков, наличие активного сообщества и среды донатеров не являются обязательными, но будут рассматриваться как преимущества при рассмотрении заявок.

Меценаты также добавили, что не ограничивает тематику видеороликов, которые могут быть созданы на средства стипендий, однако они должны коррелировать с темами развития и популяризации критического мышления, противодействия манипуляциям, популяризации науки, анализа информации и тому подобное.

Стипендии могут быть потрачены на:

Оплату услуг по съемок, монтажа, моушн-дизайна и т.д., которые подтверждены документально:

Закупку недорогостоящего оборудования (не более 50 тыс грн);

Оплату путешествий, которые необходимы для съемки видео;

Рекламу в Youtube, Instagram, Facebook, Twitter.

Стипендии НЕ могут быть потрачены на:

Закупку дорогостоящего обладания (более 50 тыс грн);

Рекламу в российских социальных сетях, рекламные интеграции в Telegram;

Приобретение товаров или закупку услуг, не связанных с созданием видеоконтента;

Оплату услуг или товаров, которые не будут подтверждены документально.

Размер стипендии может составлять от 50 до 120 тысяч гривен и будет зависеть от содержания заявки, предложенного бюджета и популярности канала. После публикации запланированных видео, стипендиаты должны предоставить описательный отчет и документы, которые подтверждают расходы.

Видеоконтент, на производство которого пойдут средства стипендии, должен быть создан в 2021 году. Всего в рамках конкурса планируется предоставить 4-8 стипендий.

Чтобы принять участие в конкурсе, желающим необходимо не позднее 28 февраля заполнить онлайн-форму, где указать информацию о своем канале, тематику роликов, которые планируется создать за счет стипендии, ориентировочный расчет затрат.

Конкурс пройдет в два этапа:

Рассмотрение конкурсной комиссией письменных заявок, присланных через электронную форму (до 15.03);

Собеседование с отобранными видеоблогером.

Результаты конкурса будут опубликованы 31 марта. Термин "соросята" на Украине уже давно вышел за привычные понятийные рамки. Если раньше так называли преимущественно сотрудников фонда "Возрождение" Джорджа Сороса, то теперь "соросята" — это все, кто связан с грантовыми структурами и посольствами стран Запада, международными кредитными фондами и транснациональными корпорациями.

https://vesti.ua/lite/hi-tech/ukrainskie-blogery-smogut-poluchit-po-120-tys-grn-dlya-semok-videorolikov – цинк

Разумеется, это далеко не единственный источник финансирования, которое будет поступать на Украину в 2021-м году на пропаганду. "Открытое общество" тут лишь один из многих источников.

Как показывает практика, взят курс на повторную зачистку информационного поля и усиление внутренней пропаганды в целях укрепления внешнего контура управления.

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