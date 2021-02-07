В Москве полиция год пересматривала конфискованные мультфильмы про Шрека, отбирая пиратские версии

07.02.2021, 10:28, Новости дня

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В Москве полиция год смотрела пиратские диски с мультфильмом “Шрек” в рамках следствия, сообщил Telegram-канал Mash.

Около года назад российские полицейские нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками с фильмами из нулевых. Следователи с экспертами несколько месяцев пересматривали диски.

– Группа экспертов в течение года проводила исследование этих дисков. После того как было проведено это исследование, данные диски уже группой экспертов были признаны контрафактной продукцией. Качество аудио- и видеодорожек не соответствует лицензионным образцам, – рассказала начальник отдела экспертных исследований авторских и смежных прав Ирина Изумрудская.

Теперь 2,3 млн дисков с мультиками перемололи, упаковки отправили в переработку. Их хозяина привлекают за нарушение авторских прав по 146 статье Уголовного кодекса России. Ущерб оценили в 100 млн рублей.