 

В Москве полиция год пересматривала конфискованные мультфильмы про Шрека, отбирая пиратские версии

07.02.2021, 10:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве полиция год смотрела пиратские диски с мультфильмом “Шрек” в рамках следствия, сообщил Telegram-канал Mash.

Около года назад российские полицейские нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками с фильмами из нулевых. Следователи с экспертами несколько месяцев пересматривали диски.

– Группа экспертов в течение года проводила исследование этих дисков. После того как было проведено это исследование, данные диски уже группой экспертов были признаны контрафактной продукцией. Качество аудио- и видеодорожек не соответствует лицензионным образцам, – рассказала начальник отдела экспертных исследований авторских и смежных прав Ирина Изумрудская.

Теперь 2,3 млн дисков с мультиками перемололи, упаковки отправили в переработку. Их хозяина привлекают за нарушение авторских прав по 146 статье Уголовного кодекса России. Ущерб оценили в 100 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / УВЗ решил создать на базе «Арматы» новую БМПТ «Илья Муромец»

04.12 / Пограничники не пустили в Украину иностранцев, у одного из которых была георгиевская лента

07.02 / Венгрия одобрила использование российской вакцины от COVID-19

16.01 / Главред регионального портала «Рязань.Лайф» найдена мертвой

27.10 / Окружной админсуд постановил уволить Сытника

22.01 / В Тернополе от стрельбы дробью пострадал еще один ребенок

02.01 / Цена биткоина обновила третий за сутки исторический максимум

28.12 / Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 19 млн

22.01 / Эксперт: РФ должна предоставить глобальную альтернативу Google, Twitter и Facebook

04.11 / Ефремов решил поставить пьесу «Авария»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска