 

Стало известно, на чем россияне экономят в путешествиях

07.02.2021, 9:44, Новости дня
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Большая россиян (63%) экономят в путешествиях на сувенирах и подарках, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром сервиса поездок Туту.ру.

Опрос показал, что российские туристы стараются сократить расходы на развлечения (10% респондентов). Также пытаются не тратить много на транспорт 9% путешественников, на проживании экономят – 7% опрошенных. Около 6% россиян предпочитают уменьшить расходы на экскурсии. Еще 5% респондентов сокращают траты на еду в путешествии, передает RT.

Всего в опросе поучаствовали 1 тыс. 517 человек из России.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году.



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