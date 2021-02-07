 

Синоптик рассказал о погоде в Москве

07.02.2021, 9:44, Новости дня
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Облачная с прояснениями погода, слабый снег и до минус 13 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, характер погоды в Москве изменится мало. «Вместе с северными потоками в атмосфере в регионе продолжится поступление холодного воздуха. Облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, минус 11 – минус 13 в Москве, минус 10 – минус 15 в Подмосковье. Западный ветер, 4-9 метров в секунду», – цитирует РИА «Новости» Леуса.

Давление немного растет, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее зав. лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей европейской части РФ ждет аномальное для февраля похолодание.



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