 

Число смертей от COVID-19 в мире превысило 2,3 млн

07.02.2021, 9:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на утро 7 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у почти 105,76 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами коронавируса стали 2 млн 309 тыс. человек, выздоровело 58,9 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (26,9 млн заболевших, 462,1 тыс. умерших);
Индия (10,8 млн заболевших, почти 155 тыс. умерших, 10,5 млн выздоровевших);
Бразилия (9,4 млн заболевших, 230 тыс. умерших, 8,4 млн выздоровевших);
Великобритания (3,9 млн заболевших, 112 тыс. умерших);
Россия (3,9 млн заболевших, 75 тыс. умерших, 3,4 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / МиГ-29 сопроводил британский самолет над Баренцевым морем

28.11 / Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 13 млн

30.08 / Офицера ВС Франции заподозрили в шпионаже в пользу России

27.11 / Вице-премьер Абрамченко: Угрозы жизни и здоровью людей в Усолье-Сибирском сейчас нет

06.11 / Источник сообщил о присоединении РФ к санкциям Белоруссии против ЕС

17.07 / США обеспокоены задержаниями демонстрантов и журналистов в Беларуси

24.10 / Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в центре Европейской России

24.06 / Путин пообщался с ветеранами перед парадом в Москве

16.11 / Евросоюз может расширить список персональных санкций против белорусских чиновников до более чем 200 фамилий – Тихановская

03.02 / WP – США и РФ сумели продлить СНВ-III — но их проблемы только начинаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска