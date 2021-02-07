 

В мире сделали более 128 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

07.02.2021, 9:36, Новости дня
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По состоянию на утро 7 февраля в мире сделали более 128 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 73 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 40 млн 524 тыс. доз;
Китай – 31 млн 200 тыс. доз;
Страны ЕС – 15 млн 532 тыс. доз;
Великобритания – 11 млн 975 тыс. доз;
Израиль – 5 млн 423 тыс. доз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 105,7 млн человек, умерло 2,3 млн заболевших, выздоровело 58,9 млн.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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