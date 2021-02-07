Алексей Навальный будет отбывать срок в Крыму

07.02.2021, 9:31, Разное

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Блогер Алексей Навальный, приговорённый по делу «Ив Роше» к 3,5 годам тюремного заключения, из которых он проведет 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, будет отбывать наказание на территории Республики Крым.

«В нашем решении разместить Алексея Анатольевича отбывать наказание в Крыму превалирует прежде всего гуманизм. Мы слышали предложение Владимира Вольфовича [Жириновского] отправить осуждённого в холодный регион, но с ним не согласны. Безусловно, мы должны продемонстрировать и самому Навальному преимущества отечественной пенитенциарной системы, и европейским политикам, чтобы они могли его посетить. Из Москвы и Петербурга есть прямые авиарейсы в Симферополь», – заявил представитель ФСИН Алексей Михайлов.

Согласны с мнением ФСИН и юристы.

«Если Навальный будет отбывать наказание в Крыму, это полностью должно избавить Россию от всех претензий со стороны других государств. Как нам известно, большинство стран мира, в частности, Евросоюз и США считают Крым частью Украины, соответственно, и давление относительно освобождения Навального они должны оказывать на Киев и президента Зеленского. Отмечу также такой момент, что и свои визиты к берлинскому пациенту они должны делать с территории Украины, иначе рискуют попасть на «Миротворец»», – заметил адвокат Дмитрий Аграновский.

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