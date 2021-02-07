Названы самые надежные способы инвестиций на рынке

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07.02.2021, 8:50, Новости дня
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Существует несколько надежных способов инвестиций на рынке, которые позволят получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, считает эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Надежда Грошева.

По ее словам, самый простой способ получения прибыли от вложений – банковский депозит. Правда, как отмечает эксперт, надежность ограничивается суммой 1,4 млн рублей – столько гарантирует система по страхованию вкладов, передает РИА «Новости».

Среди рыночных инструментов самую высокую надежность имеют облигации федерального займа – ОФЗ. «С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения – ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги», – отметила Грошева.

Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.

«ОФЗ без приставки «н» – тоже надежный способ сберечь деньги от инфляции. Но они торгуются на бирже, и их котировки могут меняться. Для предсказуемости дохода лучше держать до погашения», – советует эксперт.

Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. Но и риск, отмечает эксперт, по таким бумагам больше. Для защиты капитала такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций, заключила она.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, что наиболее правильным способом сохранить и преумножить сбережения в 2021 году будет вложение денег в валюту или недвижимость.



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