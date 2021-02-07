Названы самые надежные способы инвестиций на рынке

07.02.2021, 8:50, Новости дня

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Существует несколько надежных способов инвестиций на рынке, которые позволят получить доход выше инфляции, обеспечив полную сохранность накоплений, считает эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Надежда Грошева.

По ее словам, самый простой способ получения прибыли от вложений – банковский депозит. Правда, как отмечает эксперт, надежность ограничивается суммой 1,4 млн рублей – столько гарантирует система по страхованию вкладов, передает РИА «Новости».

Среди рыночных инструментов самую высокую надежность имеют облигации федерального займа – ОФЗ. «С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения – ОФЗ-н. Сейчас это самый надежный способ разместить деньги», – отметила Грошева.

Она напомнила, что государство гарантирует возврат денежных средств по окончании периода обращения облигации. ОФЗ-н можно вернуть государству в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать эти бумаги до конца срока погашения, то есть три года, то доходность по ним превысит 5,4% годовых.

«ОФЗ без приставки «н» – тоже надежный способ сберечь деньги от инфляции. Но они торгуются на бирже, и их котировки могут меняться. Для предсказуемости дохода лучше держать до погашения», – советует эксперт.

Доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ. Но и риск, отмечает эксперт, по таким бумагам больше. Для защиты капитала такие бумаги тоже подойдут, но только если это облигации крупнейших известных корпораций, заключила она.

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