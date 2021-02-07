 

МЧС завело аккаунт в TikTok

07.02.2021, 8:50, Новости дня
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МЧС РФ завело аккаунты в социальных сетях TikTok и Likee, в которых публикуются челенджи, трюки от спасателей, сообщила пресс-служба ведомства.

«На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое», – говорится в сообщении. Отмечается, что на страницу министерства в TikTok уже подписались 1,6 тыс. человек.

По данным пресс-службы, также МЧС представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и Яндекс.Дзен.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что аккаунт в соцсети TikTok появился у МИД.



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