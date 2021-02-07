Врач назвал причины повторного заражения COVID

07.02.2021, 8:50, Новости дня

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Заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными COVID-19, а также если иммунный ответ не сформировался полноценно, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, коронавирус изначально не должен вызывать иммунитет пожизненный. «Это не ветряная оспа», – отметил Тимаков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в три-четыре года повторяется заражение, вызванное одним возбудителем.

Кроме того, по словам инфекциониста, заразиться COVID-19 повторно можно при высокой вирусной нагрузке – если человек постоянно контактирует с больными людьми, в силу профессии или определенных обстоятельств.

Повторное заражение также возможно, если иммунный ответ после болезни не сформировался полноценно или если иммунитет снижается из-за приема определенных препаратов, отметил Тимаков.

Напомни, американские медики, наблюдавшие случаи второй волны коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.