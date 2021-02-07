Китайские исследователи анонсировали скорое создание “машины времени”

07.02.2021, 7:54, Разное

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Недавно в Сети появилась информация о начале разработки китайскими специалистами настоящей “машины времени”. Впрочем, официальные представители научного руководства Поднебесной пока решительно опровергают свою причастность к эпатажному проекту.

Как сообщают некоторые зарубежные СМИ, компания Ruitai, являющаяся разработчиком, заявила о намерении завершить создание эксклюзивной “машины времени” уже в текущем году, а точнее – всего через семь месяцев. Для реализации проекта предполагается построить научно-экспериментальную базу, занимающую в общей сложности территорию в 16 акров. Общая стоимость проекта составляет 838,2 миллиардов долларов США, а у официального Китая разработчики решили получить 30,9 миллионов. При этом также распространена информация о том, что участие в осуществлении постройки агрегата будет принимать одно из крупнейших государственных научных учреждений – Институт физики высоких энергий Китайской академии наук.

Примечательно, что сотрудники руководства лаборатории физики элементарных частиц, являющейся структурным подразделением упомянутого Института, в настоящий момент однозначно опровергают факт своего участия в проекте. Однако многие представители мирового научного сообщества, напротив, такое заявление считают явным доказательством того, что работа над “машиной времени” все же ведется.

Источник: kadara.ru