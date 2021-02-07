Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкалье

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07.02.2021, 7:02, Новости дня
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На станции Нанагры Забайкальской железной дороги сошли с рельсов семнадцать вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

«6 февраля 2021 года в 23.56 (мск) на станции Нанагры Забайкальской железной дороги произошел сход, по уточненным данным, 17 вагонов грузового поезда. В результате происшествия [был] нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по станции временно приостановлено. Ликвидация последствий схода проходит в сложных погодных условиях при температуре воздуха минус 36 градусов силами двух восстановительных поездов. Дополнительно задействовано 120 сотрудников путевого комплекса», – говорится в сообщении на сайте ЗабЖД.

«Из-за схода вагонов грузового поезда на станции Нанагры Забайкальской железной дороги ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 61 сообщением Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием», – сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

Кроме того, в связи с происшествием отменен пригородный поезд № 6220 сообщением Зилово – Ксеньевская. «Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2020 года из-за карстового провала под железнодорожными путями в Нижегородской области с рельсов сошел локомотив. Кроме того, 16 ноября во Владимирской области с рельсов сошли 30 цистерн с мазутом. Помимо этого, 8 ноября в Новосибирской области с рельсов сошел 31 вагон. В августе в Коми с рельсов сошли 11 вагонов с углем. До этого в Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой.



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