Премьер Японии раскрыл стратегию ведения переговоров с Россией

07.02.2021, 7:02, Новости дня

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Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году, сообщил японский премьер-министр Есихидэ Суга.

«Возглавляемое мною правительство твердо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договоренностей между двумя странами. Для продвижения переговоров важно, чтобы каждый житель углублял свое понимание и интерес к этому вопросу, а правительство и общественность работали вместе», – приводит текст заявления Суги ТАСС.

Премьер Японии также назвал прискорбным тот факт, что спустя более чем 75 лет после окончаний Второй мировой войны между Японией и Россией не подписан мирный договор.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в своей речи отметил, что из-за пандемии в 2020 году были приостановлены различные обмены, в том числе посещения могил предков бывшими японскими жителями Курил. Он выразил надежду на скорейшее возобновление таких поездок, а также на продолжение дискуссии, касающейся выработки конкретных проектов в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности на островах.

«Как ответственный за переговоры (по мирному договору) я намерен упорно их продолжать на основе нашего базового курса, который заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориальной проблемы», – добавил глава внешнеполитического ведомства Японии.

Напомним, в январе Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет РФ над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над всеми своими землями, включая и эти территории.

Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию РФ по вопросу мирного договора с Японией.