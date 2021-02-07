Российские теннисисты завоевали кубок ATP

07.02.2021, 7:02, Новости дня

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Сборная РФ по теннису выиграла Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в австралийском Мельбурне.

В первом матче финала Андрей Рублев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини (6:1, 6:2). Во втором матче Даниил Медведев обыграл его соотечественника Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2., передает РИА «Новости».

В полуфинальной встрече турнира с командой Германии Рублев нанес поражение Яну-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:1, 6:2, Медведев победил Александра Зверева – 3:6, 6:3, 7:5.

Напомним, 23 ноября 2020 года Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и одержал победу в Итоговом турнире АТР. Теннисистка Динара Сафина в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала Даниила Медведева новой звездой первой величины.