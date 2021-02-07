 

“У нас дома!”: Филипп Киркоров озадачил подписчиков седовласой шевелюрой

07.02.2021, 7:00, Разное
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Популярный певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram мини-коллаж из пары снимков, на которых предстал перед подписчиками в довольно оригинальном образе. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
Исполнитель, три года назад отметивший свой полувековой юбилей, всегда славился стремлением к поддержанию своего “молодого” имиджа: менялись его стиль одежды, фигура и образы, однако в глазах любителей его творчества он всегда оставался харизматичным брюнетом с цветом волос, характерным для него уже более трех десятилетий творческой деятельности. Однако на днях Филипп Киркоров, находящийся в настоящее время в Соединенных Штатах, решил несколько изменить своей привычке, и на свежих фотоснимках, размещенных в микроблоге, предстал с нехарактерными для него седыми волосами. Компанию в кадрах ему составил знаменитый рэп-исполнитель Тимати, а также несколько отечественных звезд шоу-бизнеса, совместный фотоснимок с которыми завершают инста-карусель поста. “Где лучшие тусовки?! У нас дома!” – таким бравадным слоганом сопроводил изображения мэтр российской эстрады.

При оценке нового образа певца мнения фолловеров разделились. Так, одна часть подписчиков выразила удивление преображением поп-звезды, отметив, что седина его несколько старит. Однако большинство поклонников все же положительно оценило его имидж, традиционно похвалив красоту кумира и его неизменный оптимизм. К слову, за четсверть суток публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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