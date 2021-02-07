 

Австрия захотела наладить производство «Спутника V»

07.02.2021, 6:08, Новости дня
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Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По словам Курца, в случае регистрации российской вакцины «Спутник V» и китайского препарата в ЕС «Австрия совершенно определенно попытается предоставить производственные мощности подходящих национальных компаний для производства российских или китайских вакцин». При этом он добавил, что это же произойдет «и в случае с производителями из других стран», передает ТАСС.

Австрийский канцлер сообщил Австрийскому агентству печати, что в случае с вакцинами «речь идет о том, чтобы получить как можно быстрее более безопасную вакцину – независимо [от того], кем она была разработана».

Курц также заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной. «Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», – сказал Курц в ответ на соответствующий вопрос. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», – считает Курц. Курц также подверг критике бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска других вакцин.

Напомним, в четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.



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