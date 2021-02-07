Родственник раскрыл обстоятельства смерти экс-главы дагестанского села

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07.02.2021, 6:08, Новости дня
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Троюродный брат бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Рамазан Султанов рассказал об обстоятельствах смерти Абакара Капланова в Махачкале.

Султанов рассказал телеканалу «Рен-ТВ», что в Капланова выпустили 38 пуль. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. По неподтвержденным данным, был задержан сотрудник правоохранительных органов. Вместе с тем в социальных сетях распространяется информация, что стрелявших было двое – оба они якобы были сотрудниками Росгвардии и жителями того самого села Новокули. Информация официально не подтверждена.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил о смерти экс-главы дагестанского села Новокули в Махачкале. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что убийство произошло вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка». В Росгвардии пообещали приложить все усилия для расследования инцидента. На место происшествия выехал Герой России, начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов. У здания РОВД собрались более 300 земляков Капланова. На месте также находятся более 130 полицейских, задача которых – не допустить усиления конфликтной ситуации.



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