Пушков призвал перестать играть с Западом в поддавки

07.02.2021, 6:08, Новости дня

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал перестать играть с Западом в «информационно-оценочные» поддавки.

«Вы когда нибудь замечали, чтобы в США кого-то всерьез интересовало и волновало, что думают и говорят в РФ об их внешней политике, а тем более о состоянии их «демократии»? Это там никого не интересует. И нас должны перестать интересовать аиериканские оценки. Что нам могут сейчас сообщить США о свободе слова, если она у них перекрыта на всех уровнях – от мейнстрим-СМИ до соцсетей? Или о выборах – после их скандальных выборов? Нам давно пора перестать реагировать на эту демагогию. США не важно, что о них думает Россия. Они сами себя считают критерием истины и точкой отсчета. А у нас им в этом слишком часто подыгрывают. То же самое относится к Евросоюзу и НАТО, где ставят оценки действиям России, но отметают наши оценки. Какое вообще имеет значение, какую очередную ахинею написала в Twitter никому не известная премьер Литвы? И так будет до тех пор, пока мы будем реагировать на каждый выпад, отвечать на каждую глупость, исходящую из-за рубежа, и пока будем играть с Западом в такие информационно-оценочные поддавки. Пора уходить от этого синдрома 1990-ых. В политике мы с ним во многом расстались. Пора уходить и в сфере идеологии», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.