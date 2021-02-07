Экс-глава Армении раскрыл выгоду Еревана от взаимодействия с Москвой

07.02.2021, 5:14, Новости дня

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Еревану стоит подумать о более глубоком взаимодействии с Москвой, поскольку полноценная интеграция дает множество преимуществ с точки зрения геополитики, сообщил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

«Надо говорить о серьезной интеграции. Идет регионализация мира. Глобальные процессы сменяются некими региональными интеграционными процессами. И в этом плане, я думаю, Армении стоит очень серьезно подумать о более глубоком взаимодействии с Россией. Гораздо более глубоком, чем есть сейчас», – сказал Кочарян в интервью Sputnik Армения.

Также экс-президент Армении сообщил о своем возвращении в большую политику. По его словам, на данный момент чувствуется большой спрос на «понятных и сильных личностей».

«Люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, маятник двинулся в обратную сторону, и есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах – в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть», – отметил он.

Кроме того, Кочарян выразил уверенность, что войны в Нагорном Карабахе можно было избежать. При этом он подчеркнул, что Азербайджан явно достаточно долго планировал и информационную атаку, и начало боевых действий. «Будь я у власти, я просто уверен, что войны не было бы. А если бы она была, то это была бы тотальная мобилизация и концентрация ресурсов до такой степени, что враг был бы несомненно остановлен», – сообщил экс-президент Армении.

Ранее он заявлял, что власти Армении «осознанно или неосознанно» сделали все, чтобы война в Нагорном Карабахе стала неизбежной.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.