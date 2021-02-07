 

Суд обязал Театр на Таганке вернуть на работу актрису Сотириади

07.02.2021, 5:14, Новости дня
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Мосгорсуд принял решение восстановить на работе актрису и режиссера Театра на Таганке Ренату Сотириади, уволенную после конфликта с руководством учреждения в 2014 году, а также выплатить ей 1,5 млн рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда признала незаконным увольнение Ренаты Сотириады из Театра на Таганке, где она служила в должности замдиректора по малой сцене. «Восстановить Сотириади Р.В. на работе в ГБУК «Театр на Таганке» в должности заместителя директора по малой сцене. Решение в части восстановления на работе подлежит немедленному исполнению», – передает ТАСС со ссылкой на копию постановления суда.

Из документа также следует, что театр должен выплатить Сотириади компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей, а также среднюю зарплату за время ее вынужденного отсутствия на работе в размере 1,5 млн рублей.

Театр уволил Сотириади в связи с сокращением численности работников организации. Однако суд установил, что работодатель не учел то обстоятельство, что режиссер в тот момент была беременна, а также не предложил ей альтернативную должность в театре, хотя обязан был это сделать по закону, говорится в судебном документе.

Конфликт Сотириади с Театром на Таганке начался в 2014 году после ее интервью газете «Культура», где она раскритиковала изменения, произошедшие в театре после ухода художественного руководителя и директора Юрия Любимова. Сотириади уволили, она перешла на работу во МХАТ имени М. Горького, но подала иск с требованием восстановить ее на работе в Театре на Таганке.

Первый ее иск в 2017 году суд отклонил. Сотириади подала апелляцию, и вторая инстанция обязала суд вновь рассмотреть это дело. Однако Таганский районный суд вновь отклонил иск. После этого актриса вновь подала жалобу в Мосгорсуд.



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