 

Житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19

07.02.2021, 5:14, Новости дня
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Сотруднику национального глазного центра Сингапура (SNEC) по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Никаких побочных эффектов у мужчины выявлено не было, сообщили в SNEC.

Ошибку обнаружили сразу же после прививки, сотрудник был госпитализирован, передает сообщение центра ТАСС.

В результате внутреннего расследования выяснилось, что превышенная доза была введена по ошибке, возникшей из-за несогласованных действий персонала, ответственного за вакцинацию, уточнили в медицинском учреждении.

В конце декабря 2020 года в Германии восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу вакцины Pfizer/ BioNTech. Четверо были госпитализированы в больницу с симптомами гриппа.



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