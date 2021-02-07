Мнение: Чтобы дурь каждого видна была

07.02.2021, 5:08, Разное

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О некоторых пробелах позднесоветской пропаганды

Чтобы дурь каждого видна была

Если же посмотреть на материалы диссидентского движения т.н. «пятидесятников» и «шестидесятников», то становится ясно, — по своему научному уровню они заметно ниже табуретки и ни капли опасности для строительства коммунизма объективно не представляли. Вот, например, цитата одного из руководителей Хельсинкской группы: «Цифры безработицы в СССР замалчиваются коммунистическим режимом. … Не учитывается (вчитайся, читатель!) детская безработица. …во всем мире учет трудоспособного населения начинается с 14 лет…» Не узнали? Это же большая демократка, Новодворская! Именно ей одной, из всего населения СССР, казалось, что трудоспособным возрастом считается 14 лет, как во многих странах Запада. Ну не смогла она понять, что в СССР нет «детской безработицы» не потому, что коммунисты такие плохие и замалчивают этот факт, а потому, что в СССР большевики раньше, чем во всех остальных странах мира, организовали, как стало ясно всем после полета Гагарина в космос, лучшее в мире ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ образование для ВСЕХ детей нашей страны.

Новодворской же очень хотелось, чтобы советские дети в 14 лет не учились, не ходили в кружки, не имели свободного времени на развитие в полноценных членов общества, а брали лопаты и «работали» ради одного лишь выживания. Как сегодня в РФ. Ей хочется, чтобы образовательный уровень детей рабочих был менее 7-ми классов. Огромное упущение, что подобные взгляды демократического лица не тиражировались, а скромно лежали в архивах КГБ. Страшно подумать, какие дебилы уже в 60-е годы пошли в демократы ради «благородной» цели: ОТНЯТЬ У СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ ДЕТСТВО, под сурдинку: «… возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», а вместе…

Увы, не растиражировали. Идеологические службы КПСС, уже при Суслове, становились все более неспособными ответить что-либо непротокольное демократам. Нельзя исключить однако, что такие «идеологи» коммунизма, как, например, Яковлев, Арбатов, умышленно корчили из себя умственных паралитиков, чтобы благодаря их руководству весь идеологический аппарат КПСС, а не только Горбачев, выглядел недоумками.

Если же проанализировать серьезно абсурд Новодворской, то станет очевидно, что она не относит умственный труд к самой человеческой разновидности труда. Это уже клиника. Оказывается, одна из самых почетных, перспективных, необходимых, распространенных и напряженных разновидностей труда — УЧЕНИЕ, давшее миру гениев науки и искусств, относится к безработице. Но во всей КПСС не нашлось идеолога, который бы обратил внимание общественности на клинические отклонения в мышлении Новодворской и ей подобных старовойтовых, убожко и т.д.

Создается впечатление, что именно поэтому книга «Архипелаг ГУЛАГ» так и осталась обруганной нехорошими словами лишь в гневных письмах и заявлениях в органы цензуры, но не разобранной советскими историками с использованием соответствующих архивов. А ведь уже первая глава этой «книги» кишит такими чудовищными алогизмами, что самые демократические учителя истории на пике победившей «свободы и демократии» советовали школьникам «не считать эту книгу историческим документом, а только художественным вымыслом». Перечитывая ее страницы, удивляешься, как можно было выдумать такое. 100 миллионов жертв. Если учесть, что в СССР до войны было 180 млн. чел, из которых 100 млн. якобы «убил» Сталин, то получается, что после Сталина население расплодилось с 80 до 300 млн. менее чем за тридцать лет. Ну, прямо как кролики! А говорят, что в СССР секса не было. Читайте Солженицына — был, да еще какой продуктивный!

А американские пропагандистские произведения? Рекордный по своей глупости фильм, где Советская армия поголовно насилует всех американок по приказу Верховного главнокомандования, где герой-Рембо из автоматической винтовки с одним магазином умудряется стрелять на протяжении двух минут беспрерывно, сражаясь в одиночку с целой ротой, отлично вооруженной и находящейся в укрытии! Такое впечатление, что американцы создавали не пропагандистские ужастики для обывателей, а комедии по заказу Госкино. Чего стоит непревзойденный «Рембо-3», где советский спецназ пьянствует в баре (!) на территории военной части, да еще в Анголе, причем пьяные солдаты бьют офицерам морды! Ведь такое вошло в моду только при демократах. Показав такое в каком-нибудь камчатском гарнизоне времен советской власти, можно было б с кинопередвижкой не приезжать по меньшей мере месяц — смеха хватило бы с избытком. Что кинопередвижка — по центральному телевидению, да с повтором, чтобы советские люди могли вдоволь насмеяться над «прогрессивным западным искусством». Ан нет, подвергали цензуре.

Количество самоубийственных глупостей, которые высказали демократы за все время существования Советской власти, заметно превышало критическую массу, при которой движение себя хоронит. Но спасительная встречная глупость КПСС пришла на помощь быстрее мультяшных Чипа и Дейла…

КПСС разучилась думать и смеяться, поэтому не сумела высмеять демократов, доказать их примитивность, выставить наружу их психическую неполноценность и, тем самым, создавала простор для бездарных демократических мифов.

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