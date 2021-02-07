Путин уволил Чернова с должности главы управления по культурным связям с зарубежьем

07.02.2021, 4:20, Новости дня

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Президент Владимир Путин освободил Владимира Чернова от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

«Освободить Чернова Владимира Александровича от должности начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. О причинах увольнения не сообщается.

Чернов был назначен на эту должность в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2018 года.