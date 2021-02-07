 

Путин присвоил ректору ГИТИСа звание заслуженного деятеля искусств

07.02.2021, 4:20, Новости дня
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Президент Владимир Путин присвоил ректору Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорию Заславскому почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», сообщила пресс-служба Кремля.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», – говорится в сообщении.

Григорий Заславский – доцент кафедры истории театра РФ театроведческого факультета ГИТИСа. По совместительству преподает в Высшей школе телевидения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2010 года).

Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Просветительская деятельность» (2010; за книгу «Москва театральная. Путеводитель»), совместной премии комплекса социальной сферы г. Москвы и Союза журналистов Москвы в номинации «Жизнь. Человек. Общество» (2010; за вклад в пропаганду театрального искусства).Дважды награжден почетной грамотой Минкультуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора АО «Первый канал» Константина Эрнста.



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