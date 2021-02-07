Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине

07.02.2021, 4:20, Новости дня

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Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«В 00.52 (6 февраля) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.

Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус.

Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.

Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества».