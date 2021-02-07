 

Мнение: Телеграм стал самым скачиваемым приложением в мире

07.02.2021, 4:14, Разное
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Главный бенифициаром цензурной волны в США (и не только) стал Дуров. Истории с передачей данных от WattsApp Facebook (теперь официально), уничтожение Parler, блокировки в Твиттере и Фейсбуке и прочее – все это играет на пользу тем, кто хотя бы на словах декларирует свободу дискуссии не сопровождая все это циничными расправами над инакомыслием. Телеграм по итогам января https://gagadget.com/67690-telegram-stal-samyim-skachivaemyim-prilozheniem-obognav-tiktok/ стал самым скачиваемым приложением в мире. За месяц – 63 млн. загрузкок. ВаттсАпп уже второй месяц продолжает падение.

Источник: Colonel Cassad



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