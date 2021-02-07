 

Мнение: Перегнать Португалию.

07.02.2021, 3:48, Разное
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Россия, Португалия… Далее везде
Когда Ельцин назначил Путина премьером в августе 1999 года, новый премьер написал в “Независимой газете” программную статью и поставил перед Россией как говорят сегодня неграмотные люди (синоним эффективных менеджеров) амбициозную цель: за 15 лет (то есть к 2014 году) перегнать Португалию по ВВП на душу населения.
Почему именно Португалию? Путин честно написал, что это самая бедная страна тогдашнего Евросоюза. Поэтому только такая задача поднимающейся с колен России по силам.
Что получилось? Вы наверное и сами догадались, дорогие друзья.
Но приведем факты- как известно, факты упрямая вещь.
Площадь Португалии – примерно две Московских области. Население- 10 миллионов человек (то есть меньше, чем в Москве). Никаких природных ресурсов, кроме пробкового дуба, из которого делают пробки для винных бутылок, в этой стране нет.
И какой же результат феноменальной и захватывающей дух гонки нефтяной и ядерной державы против пробковой?
В 2019 году по ВВП на душу населения Португалия занимала 39-е место в мире- 36 тысяч долларов на человека в год. Поднявшаяся с колен Россия – 53- е место, или 28 тысяч долларов в год.
То есть с 1999 года мы ещё немного и отстали от Португалии, которую никто с колен не поднимал. И которая в отличие от нас вынуждена закупать за границей нефть и газ.
Бедных в Португалии – 2% населения. В России по официальным данным – почти 20 миллионов человек (то есть две Португалии). Причем большинство экономистов считает, что на самом деле гораздо больше.
Португалец в среднем получает 1600 евро в месяц. После вычета налогов- примерно 1100. Средняя пенсия – 600 евро в месяц, минимальная- 220. Минимальная зарплата – 400 евро. Средняя продолжительность жизни в Португалии – 81 год.
Как в России с зарплатами и пенсиями думается, и так понятно.
В чем же дело? Почему за 15 лет при высоких ценах на нефть мы не смогли догнать самую бедную страну Западной Европы?
Ответ простой- там не воруют из бюджета.
И эффективных менеджеров нет. Там люди просто работают. И активно голосуют на выборах в основном за левые партии. И национальный праздник там – День революции 25 апреля. Никто не собирается его отменять.

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Источник: Достало



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