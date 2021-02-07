Названа причина массового отравления детей в Дагестане

07.02.2021, 3:26, Новости дня

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В Хунзахском районе Дагестана, где накануне с признаками отравления к медикам обратились несколько детей, в воде обнаружили возбудитель дезинтерии, сообщило министерство здравоохранения республики.

«Роспотребнадзором установлен водный путь передачи инфекции, возбудителем которой являются шигеллы дизентерии… Согласно постановлению Роспотребнадзора, начато фагирование и вакцинация от гепатита А. Республиканским центром инфекционных болезней в район поставлено 400 доз интести-бактериофага. На данный момент 145 человек из группы риска прошли фагирование. Кроме того, проводится дезинфекция в местах выявления лиц с симптомами кишечной инфекции, а также вакцинация детей против гепатита А», – говорится в Instagram министерства.

Отмечается, что количество обратившихся с признаками отравления выросло до 64 человек, подавляющее число из них – дети. Основные симптомы – диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела. На данный момент в стационар Хунзахской ЦГБ с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано восемь человек, в том числе пятеро детей.

В пятницу сообщалось, что тридцать учеников одной из школ Дагестана обратились к медикам с симптомами пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело.