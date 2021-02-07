 

Россиянин Валиев победил американца Дэя на турнире UFC

07.02.2021, 3:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 31-летнему россиянину. На счету Валиева теперь 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. 32-летний Дэй одержал восемь побед и потерпел шесть поражений. В главном бою UFC Fight Night 184 встретятся житель России Александр Волков и нидерландец Алистар Оверим, передает ТАСС.

Напомним, 24 января американский боец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC. После боя Макгрегор заявил, что не намерен завершать спортивную карьеру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Песков назвал поводом для обеспокоенности сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

10.10 / Экс-президента Кыргызстана Атамбаева, которого освободили протестующие, снова задержали

13.10 / Тихановская обсудила проведение новой забастовки с лидерами протеста на белорусских предприятиях

04.02 / Возможной причиной пожара в инфекционной больнице Запорожья рассматривается взрыв аппарата ИВЛ

15.07 / В Ровенской области ослабили карантин – глава ОГА

19.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

26.12 / Обозреватель NI объяснил, почему американская стратегия киберсдерживания не работает

24.08 / Определены сроки первого за шесть лет пуска тяжелой «Ангары»

30.06 / Ученые предупреждают об угрозе новой пандемии

13.10 / Супрун о российской вакцине от коронавируса: Наука и здравый смысл не на стороне россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска