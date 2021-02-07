Россиянин Валиев победил американца Дэя на турнире UFC

07.02.2021, 3:26, Новости дня

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев победил американца Мартина Дэя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 31-летнему россиянину. На счету Валиева теперь 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. 32-летний Дэй одержал восемь побед и потерпел шесть поражений. В главном бою UFC Fight Night 184 встретятся житель России Александр Волков и нидерландец Алистар Оверим, передает ТАСС.

Напомним, 24 января американский боец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC. После боя Макгрегор заявил, что не намерен завершать спортивную карьеру.