 

Стало известно отношение Трампа к бану в социальных сетях

07.02.2021, 3:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствует себя более счастливым вне социальных сетей, сообщил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью британскому изданию The Sunday Times.

По словам Миллера, «Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым». «Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», – приводит слова Миллера ТАСС.

Он признался, что впервые за многие годы видит Трампа «на самом деле расслабленным». Старший советник 46-го президента США также утверждает, что супруга бывшего главы Белого дома Меланья Трамп очень рада этой ситуации. «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», – приводит издание слова Миллера.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Умер актер из трилогии о «друзьях Оушена»

24.06 / Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

01.02 / Немецкое правительство с декабря не может объяснить ложную тревогу на базе Рамштайн

17.10 / В Израиле устроили акцию протеста против продажи оружия Азербайджану

22.08 / Власти Беларуси блокируют независимые интернет-ресурсы

03.10 / Пугачева сообщила о смерти близкого друга

30.11 / Казахстанский инвестор Сейсембаев: Воевать с Россией – тупиковый путь. Станьте той страной, которая живет лучше и весь ваш Восток захочет вернуться. Более того, запад России захочет

08.10 / Латвия заявила о «вмешательстве» РФ в дела Белоруссии

18.01 / Малышева обратилась к россиянам после смерти Грачевского

23.09 / Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска