Стало известно отношение Трампа к бану в социальных сетях

07.02.2021, 3:26, Новости дня

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствует себя более счастливым вне социальных сетей, сообщил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью британскому изданию The Sunday Times.

По словам Миллера, «Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым». «Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», – приводит слова Миллера ТАСС.

Он признался, что впервые за многие годы видит Трампа «на самом деле расслабленным». Старший советник 46-го президента США также утверждает, что супруга бывшего главы Белого дома Меланья Трамп очень рада этой ситуации. «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», – приводит издание слова Миллера.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.