Мнение: О начале большого раскулачивания

07.02.2021, 3:14, Разное

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Поборники социальной справедливости могут ликовать. Ещё одного ельцинского олигарха, до поры до времени успешно вписавшегося в путинскую систему, хорошенько пощипали. Аж на 146 миллиардов – любит почему-то нынешняя #власть эту загадочную цифру 146, может, она действительно несёт сакральный смысл в нумерологии…

Теперь умные люди предполагают, что это лишь начало. Но есть и оборотная сторона медали, как всегда.

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, сколотивший своё многомиллиардное состояние на залоговых аукционах 1990-х, им же и организованных, казалось, успешно вписался во #власть, сменившуюся на рубеже 2000-х. Он не лез на рожон, как Владимир Гусинский, не вляпывался в скандалы, как Михаил Прохоров, не играл в политику, как Михаил Ходорковский и не бравировал независимостью, как Игорь Зюзин. Послушно лёг, под кого сказали, и всё.

До времени этого было достаточно. Но теперь в отношениях #бизнес­а и власти, похоже, открывается новая страница. Точнее – старого бизнеса и нынешней власти.

Решение Красноярского Арбитражного суда о взыскании с «Норникеля» 146,2 млрд руб. за экологический ущерб от разлива топлива в Норильске беспрецедентно для России как по размеру удовлетворённого иска Росприроднадзора, так и по моментальному согласию с ним ответчика. Владимир Потанин сразу же назвал его уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. Более того, глава «Норникеля» заявил о готовности потратить ещё 350 млрд руб. на вопросы экологии. Тоже беспрецедентная сумма…

Населению это должно понравиться. Оно вообще любит, когда «раскулачивают» олигархов. С другой стороны, это действительно сигнал для российского бизнес-сообщества. Как отмечает профессор Никита Кричевский в своём телеграм-канале, Форбсам приготовиться: «С бедного населения много не возьмёшь (визгу много – шерсти мало), тем более, в преддверии выборов и транзита. Олигархат, особенно корнями из 1990-х – совсем другое дело. К тому же отношение к крупняку со стороны силового блока, а президент – выходец из него, давно известно: щипать, доить, разгружать. И ладно бы, «капитаны бизнеса» создали свои активы с нуля, так нет же – «поураганили». В общем, у каждого столько скелетов в шкафу, что ещё на один бюджет хватит».

Но есть нюансы. Во-первых, в общей сложности размер штрафа и добровольных отчислений – это примерно размер годовой прибыли «Норникеля »за чрезвычайно успешный 2019 год (7,9 млрд долл.). В нынешнем году успехи будут намного скромнее, по оценкам. То есть, на несколько лет акционерам можно будет забыть о дивидендах. Иначе говоря, наказан не Владимир Потанин, наказаны тысячи владельцев акций.

И во-вторых, ещё неизвестно, сколько действительно пойдёт на экологию, а сколько будет перераспределено через систему Росприроднадзора по другим каналам. Нынешний руководитель ведомства, Светлана Радионова, – дочь скромных пенсионеров, которые… владеют недвижимостью в центре Москвы и на Лазурном берегу на общую сумму не менее 720 млн руб. Скроменько и со вкусом.

Нет-нет, никаких намёков не будет.

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