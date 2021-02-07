Мнение: В защиту евреев от еврея

07.02.2021, 2:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Антисемиты разъярённо вопят: «Избавимся от евреев!» Этот возглас доносится из разных уголков мира. Мы отчетливо слышим его каждый день. Нам не дают об этом забыть. Люди хотят избавиться от людей. И это 21 век – век толерантности и принятия? Нет, для еврейского народа это время бесконечной борьбы за себя и свою землю.

Антисемиты разъярённо вопят: «Бойкотируйте Израиль!» Мусульманский мир оглашает бойкот еврейской кухне, продуктам, товарам. Бойкот жителям Израиля, осуждаемым лишь за их происхождение. И из разных стран арабам прилетают восторженные реакции от особей, считающих существование еврейского народа ошибкой, которую нужно обязательно исправить своими гадкими высказываниями и бездушными поступками. Антисемитов хватает везде. В России в том числе.

Что ж, хорошо. Бойкотируйте нас! Изгоняйте с «ваших» территорий! Но мы уйдем, забрав свое. Просим отказаться от новокаина, открытого евреями Видалем и Вейлом, инсулина – результата исследований еврея Минковского, методик психотерапевтического ухода (З. Фрейд), от шик-реакции (Белла Шик), стрептомицина – препарата от туберкулеза (Зелман Ваксман), от дигиталиса для лечения сердечной недостаточности (Людвиг Траубе), сальварсана – лекарства от сифилиса (еврейский химик Пауль Эрлих)… Этот список можно еще долго продолжать, но, вероятно, еще на первом пункте многие антисемиты немножко присели.

Русские, ненавидящие евреев, что насчет вас? Вот ваш шанс представить свою жизнь, где нет и намека на еврейство. Вы сели на диван и включили телевизор. Один за одним переключаете каналы и нет легендарных фильмов ни Леонида Гайдая, ни Марка Захарова. Нет «Семнадцати мгновений весны», потому что вы не хотели бы, чтобы еврейка Татьяна Лиознова его сняла. Да вы бы даже не допустили, чтобы писатель еврейского происхождения Юлиан Семёнов сочинил этот роман. Правда же? Вы все «бродите» по национальным каналам и не можете найти «Собаку не сене» еврейского режиссера Яна Фрида. Вы наконец переключили на «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», но… Почему в фильме нет музыкального сопровождения? Ну, к этой же кинокартине музыку писал композитор-еврей Максим Дунаевский, а вы же презираете этот народ. А, смотрите, и сцены с Атосом вырезаны… Нельзя же снимать Вениамина Смехова – корни-то у него неправильные.

И Ширвиндта нельзя, и Миронов неправильный, и Гафт туда же. Представляйте кинематограф без Этуша и Абдулова, Оленикова и Константина Райкина, Вицина и Весника, Леонида Каневского, Капеляна и Гердта, Ярмольника, Якубовича, Быкова, Татьяны Васильевой, Крамарова, Фарады, Пельтцер, Татьяны Самойловой, Виторгана.

Не ищите в библиотеках произведения еврейских авторов: Исаака Бабеля, Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Дон-Аминадо, Александра Галича, Эдуарда Багрицкого, Рыбакова, Володина. Если отказываетесь от евреев, то напрочь забывайте о своем детстве, неразрывно связанным с Самуилом Маршаком, Агнией Барто, Корнеем Чуковским, Борисом Заходером…

Антисемиты России призывают отречься от евреев. Так, они призывают каждого русского человека забыть слова важнейших для страны песен «На безымянной высоте», «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят», «С чего начинается родина». Без евреев русская земля останется без «Русского поля» композитора Яна Френкеля. Если бы не советский композитор еврейского происхождения Лев Книппер, мы бы не знали «Полюшко-поле»… Антисемиты хотят лишить нас душераздирающих военных песен «Темная ночь», «Журавли», «Враги сожгли родную хату…» лишь потому, что мир услышал их благодаря евреям.

А сколько евреев в науке, спорте… Сколько открытий сделано, сколько вершин достигнуто… И все равно мир идет против евреев. Ответьте на вопрос: вы представляете свою жизнь без всего, что было описано выше? Если да, то, пожалуйста, бойкотируйте еврейский народ, ведь для вас нет ничего ценного… Ни воспоминаний, ни возможностей, которые подарили вам евреи, ни побед вашей страны, достигнутые благодаря людям с «неправильным» происхождением.

Эта статья написана не для того, чтобы кого-то убедить любить еврейский народ. Это лишь напоминание: отрекаясь от евреев, вы отрекаетесь от себя”.

—