 

Мнение: Отмена визита

07.02.2021, 2:44, Разное
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Отменена встреча председателя иранского парламента Галибафа и Путина на российской территории. От Галибафа потребовали пройти 15-дневный карантин, прежде чем его допустят к телу российского президента. Иранский спикер посчитал унизительным это требование и отменил встречу. Официально заявлено, что встреча не состоялась в связи с "разными подходами сторон к обеспечению безопасности".

Параноидальное поведение российского президента делает невозможным его сколь-либо нормальную международную деятельность. Руководители основных стран мира приняли "новую нормальность", которая возникла в том числе и их усилиями. Эта "нормальность" создает дополнительные риски, которые существуют для всех первых лиц просто в силу занимаемых ими постов. Это создает сложности, но они идут на эти дополнительные риски просто потому, что иначе вопросы оперативного управления вообще невозможно будет решать.

Самоизоляция российского президента, который фактически год уже сидит в своем подвале, на фоне всех остальных руководителей выглядит весьма убого. Единственное здравое объяснение (если исключить банальный психоз и паранойю) – здоровье Путина находится в критическом состоянии. Но тогда тем более возникает вопрос о его дееспособности.

Источник: Эль Мюрид



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