Качнули ситуацию

07.02.2021, 2:36, Разное

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Уверенность, что только правящая партия и ее политические сателлиты являются государством — путь, увы, многократно пройденный Россией.

Участники протеста 31 января у здания Законодательного собрания Петербурга. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Выступая с парламентской трибуны, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров пояснил депутатам, что все начинается с лозунгов «Свобода, равенство, братство», а заканчивается бомбами. При этом «желающим качнуть ситуацию» он сообщил, что «уже поставил задачу комитету по законодательству — качнуть ситуацию…» Кто в итоге куда и что должен качнуть, не уточнил.

В этот раз спикер обошелся без своей любимой цитаты из Петра Столыпина про великие потрясения и великую Россию, хотя сам тезис развивал пламенно и несколько сумбурно. В итоге получилось примерно так: «Тот, кто не усваивает исторические уроки, уроки истории, того она проучивает».

С этим конкретным пассажем спорить бессмысленно, он очевиден, однако в выступлении кандидата исторических наук, коим является Вячеслав Макаров, не обошлось без, мягко говоря, противоречивых высказываний.

Например, парламентарий утверждает, что «никогда в Санкт-Петербурге не было протестной повестки.

Были политические акции, были выступления, но протестной повестки и протестных действий не было». Не очень понятно, что подразумевается под «протестной повесткой» — являются ли революции результатом «протестной повестки» или, как это можно догадаться по контексту, речь идет о заговоре проклятого Запада против «царя и империи»?

Можно вспомнить и многотысячные митинги горожан против всесилия КПСС в конце 80-х годов (бывший член партии Макаров, видимо, изгнал эту неприятную картину из своей памяти), — надо полагать, для него это тоже «протестная повестка».

Вячеслав Макаров. Фото: assembly.spb.ru

Глава Законодательного собрания понимает происходящее сегодня на улицах города исключительно как нарушение «политического спокойствия», доверия и ответственности. Как атаку на «всеми любимого главнокомандующего» и как желание «выполнить чей-то заказ» (по-видимому, иностранный), который может привести к «разрушению страны».

Но именно доверия и ответственности не было в тех правительствах и политических режимах, которые пали — и пали, в общем, сами — как в 1917-м, так и в 1991-м. Эти режимы были безответственны перед народом, и именно народ отказал им в доверии.

Их основной ошибкой было отождествление правящей верхушки с государством.

Еще Салтыков-Щедрин точно охарактеризовал идею ставить знак равенства между правителем и страной: «Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».

Уверенность, что только правящая партия и ее политические сателлиты являются государством, отождествление РФ и президента Путина — путь, увы, многократно пройденный Россией. Проблема в том, что несменяемость власти, многократно повторяемая ложь, политическое давление на оппонентов и аресты показывают эту власть прежде всего как безответственную. Парадоксально, но угрозу устойчивости государства сейчас представляют не те, кого живо и косноязычно описывает преподаватель Военно-космической академии им. Можайского, а именно те, кто подрывает доверие горожан и путает политическое спокойствие с кладбищенской тишиной.

Благодаря протестам в город вернулась живая политика — это, как мне кажется, и не нравится «Единой России» и лично г-ну спикеру.

Это не люди на улице, а режим безответственен, и протесты — единственный способ вернуть раскачивающейся лодке устойчивость. Когда уничтожают публичную политику, заменяя ее «духовно-нравственным, патриотическим воспитанием» и оправданием бесчинств полицейских, когда инакомыслие приравнивают к «предательству», а критику президента — к разрушению основ государства, это и есть верный способ разрушить государство. Ибо в основе государства лежит доверие и ответственность. Этих категорий нынешний правящий режим в РФ начисто лишен.

P.S.

Тем временем Вячеслав Макаров лично вручил награды сотрудникам ФГУП «Охрана» Росгвардии за «защиту» Мариинского дворца от протестующих со словами: «Только благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов удалось избежать жертв среди населения».

Дмитрий Дубровский

доцент НИУ ВШЭ, член Правозащитного совета СПб

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