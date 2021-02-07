Названа причина убийства экс-главы дагестанского села в Махачкале

07.02.2021, 2:32, Новости дня

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В связи с происшествием вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством», у отдела полиции в Махачкале собрались более 300 жителей населенного пункта Новокули, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собралось более 300 жителей селения Новокули Новолакского района. Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством. На данный момент на месте, для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта, находятся более 130 сотрудников полиции. Так же на место выехало руководство МВД Дагестана», – сообщается в Instagram МВД Дагестана.

В пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщили, что на место происшествия выехал Герой России, начальник управления по республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов, передает ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил о смерти экс-главы дагестанского села Новокули в Махачкале. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является сотрудником одной из силовых структур.