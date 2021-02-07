 

Названа причина убийства экс-главы дагестанского села в Махачкале

07.02.2021, 2:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В связи с происшествием вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством», у отдела полиции в Махачкале собрались более 300 жителей населенного пункта Новокули, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собралось более 300 жителей селения Новокули Новолакского района. Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством. На данный момент на месте, для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта, находятся более 130 сотрудников полиции. Так же на место выехало руководство МВД Дагестана», – сообщается в Instagram МВД Дагестана.

В пресс-службе республиканского управления Росгвардии сообщили, что на место происшествия выехал Герой России, начальник управления по республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов, передает ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил о смерти экс-главы дагестанского села Новокули в Махачкале. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является сотрудником одной из силовых структур.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Трампу предложили стать «ключевым лидером оппозиции» в США

06.07 / Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

29.11 / Главы фракций Верховной Рады в понедельник обсудят конституционный кризис и поддержку бизнеса – Железняк

17.12 / Число инфицированных COVID-19 превысило в мире отметку в 74 млн

12.01 / Костюк проиграла в полуфинале турнира в Абу-Даби

17.08 / Рабочие еще двух заводов в Беларуси объявили о забастовке с понедельника

16.11 / “Думаю, что голоса во фракции будут”. Верещук заявила о готовности голосовать за постановление об отмене “карантина выходного дня”

05.12 / TVE – испанская прокуратура пытается разобраться, нарушили ли отставные военные закон, обсуждая госпереворот и расстрел 26 млн испанцев

04.02 / Вылетевший из Хабаровска самолет экстренно сел на Сахалине

12.11 / МИД Армении выразил обеспокоенность судьбой культурного наследия в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска