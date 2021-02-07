 

Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР

07.02.2021, 2:32, Новости дня
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Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, сообщило Financial Times (FT).

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2026 человек, две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник, передает ТАСС.

В AstraZeneca заявили Reuters, что речь идет о результатах небольшого по числу участников испытания I/II фазы. Они действительно подтвердили «ограниченную эффективность вакцины» для предотвращения средних по тяжести форм заболевания в случае с южноафриканским штаммом вируса. «Мы считаем, что наша вакцина может защищать от тяжелого течения болезни, так как активность нейтрализующих антител [при ее применении] та же, что и в случае с другими вакцинами от COVID-19, показавшими, что они помогают предотвратить тяжелые формы болезни, особенно при оптимизации интервала между введением двух доз до 8-12 недель», – сообщил представитель компании.

По его словам, в ходе исследования в ЮАР не удалось точно оценить, насколько хорошо препарат защищает от тяжелых форм заболевания, а также случаев госпитализации и смерти, так как добровольцами в основном были молодые и здоровые люди, у которых болезнь как правило протекает без серьезных осложнений. Половина участников исследования получила как минимум одну дозу вакцины, вторая – как минимум одну дозу плацебо.

В Оксфордском университете подчеркивают, что разработчики вакцины работают над модификациями вакцины, учитывающими особенности наиболее распространенных новых штаммов вируса.

Напомним, в четверг стало известно, что ученые обнаружили устойчивость новых штаммов вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) к антителам. Такая особенность выявлена, в частности, у штаммов коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Великобритании. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее.



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