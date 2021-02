Дуров обсудил успех Telegram с наследным принцем Дубая

07.02.2021, 2:24, Новости дня

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети “ВКонтакте” Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. О встрече рассказали в пресс-службе правительства Дубая 6 февраля.

“Telegram со штаб-квартирой в Дубае оценивается более чем в $ 20 млрд. В мессенджере зарегистрированы более 570 миллионов пользователей… Способность Дубая обеспечить производственную среду, ориентированную на рост технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что самые успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили открыть свои предприятиями за пределами эмирата”, сказано в сообщении.

На встрече шейх заявил, что благоприятная для бизнеса среда, созданная в Дубае, позволила развиться множеству технологических стартапов. Дуров подтвердил, что город стал центром для предпринимателей со всего мира.

“Я встретил Павла Дурова – основателя Telegram. Мессенджер представляет собой множество технологических предприятий, базирующихся в Дубае, которые добились всемирного успеха […] Дуров поделился подробностями вдохновляющей истории успеха, рожденной на земле ОАЭ” – написал шейх у себя в Twitter.

Дуров сказал, что экосистема стартапов, передовая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство в Дубае, сделали его центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на мировой рынок.

Дуров поселился в Дубае и открыл там офис Telegram в 2017 году. В интервью Bloombergон объяснял, что выбрал этот город из-за низких налогов. Миллиардер заявил агентству, что Дубай развивается “быстро, словно стартап”. Он связал свой выбор с наличием свободной экономической зоны. По его словам, многие люди в западном мире не понимают, насколько сильно траты на правительства в виде налогов ограничивают их возможности.

Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

