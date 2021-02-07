 

Захарова объяснила, зачем МИД завел аккаунт в TikTok

07.02.2021, 1:38, Новости дня
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Аккаунт в соцсети TikTok появился у МИД, это планировалось давно, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова, комментируя журналистам открытие аккаунта, сказала, что это было запланировано давно.

«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», – цитирует РИА «Новости» официального представителя МИД.

У ведомства в новом аккаунте 16 подписчиков и два видео. Первое посмотрели 60 человек, второе – 129.

Ранее Захарова рассказала о том, что РФ часто сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств со стороны американских социальных сетей и интернет-платформ.



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