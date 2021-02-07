В РПЦ призвали блокировать сайты и соцсети за мат

07.02.2021, 1:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Интернет-сайты и соцсети, где используется матерная лексика, должны автоматически блокироваться, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать. В том числе, конечно, и, прежде всего, направленные на искоренение такой лексики в публичном пространстве, а интернет – это публичное пространство, считает митрополит. « Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться. И я даже думаю, что они должны блокироваться автоматически», – цитирует ТАСС заявление Илариона в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

По его мнению, возможно нужно ввести в русскоязычном интернете такую систему, которая принципиально не позволяла бы матерным словам звучать и появляться в печатном виде.

В РФ с 1 февраля соцсети будут должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа.