Власти Кубы расширили список разрешенных профессий для самозанятых

07.02.2021, 1:38, Новости дня

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Совет министров Кубы почти полностью снял ограничения на выбор профессий для самозанятых, сообщил вице-премьер республики Алехандро Хиль Фернандес.

«Совет министров [Республики Куба] одобрил совершенствование и расширение сферы самозанятости, что наряду с упорядочиванием валютной системы страны является важным шагом к увеличению занятости. В ближайшие дни наш народ будет проинформирован», – приводит слова Фернандеса РИА «Новости».

Накануне правительство Кубы аннулировало список из 127 разрешенных для частных лиц видов предпринимательства. В настоящий момент из 2 ты. профессий национального классификатора экономической деятельности для частных лиц частично или полностью ограничены 124 – те, что не разрешены или прямо запрещаются законами для всех субъектов экономики. По информации министерства труда и соцобеспечения Кубы, частным предпринимательством заняты 600 тыс. человек, или 13% работающего населения. Решение о расширении списка профессий было озвучено летом 2020 года на фоне пандемии, которая сильно ударила по самозанятым, работающим по большей части в сфере туризма и услуг.

В январе на Кубе начался процесс денежно-кредитного урегулирования, с 1-го числа власти установили единый обменный курс на уровне 24 песо за доллар для граждан и юридических лиц. Ранее доллар стоил 25 песо для граждан и 1 песо для компаний, реформу экономико-социальной стратегии страны объяснили устранением двойного стандарта обмена, нецелевых субсидий и преференций, а также трансформацией доходов населения.

Напомним, 29 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о намерении новой администрации пересмотреть политику Дональда Трампа в отношении Кубы. Ранее в январе Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации Трампа, сообщил, что США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма, а также потребовал, чтобы «кубинский режим» прекратил «поддержку терроризма и подрыв американского правосудия». В сентябре 2020 года США запретили импорт произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции.