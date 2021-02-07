О безвизе Украины с США сейчас речь не идет – Кулеба

07.02.2021, 1:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вопрос безвизового режима между Украиной и США сейчас нереально ставить и решать, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью “Радіо Свобода” 6 февраля.

Украине сейчас критически важно поддерживать и развивать межчеловеческие контакты с США, в частности программы для украинской молодежи.

“Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться этого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно”, – пояснил министр.

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран.

—