«Они просто отключили нас»

07.02.2021, 0:48, Разное

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В Сибири замерзает село. Большой РФ нет до этого дела. Специальный репортаж.

Село Знаменское находится на севере Омской области, в январе температура воздуха здесь часто опускается до минус 40. Накануне Нового года в Знаменском отключили отопление. Людям сказали, что газа больше нет и не будет — истощено ближайшее месторождение. Чтобы как-то согреться, раздали электрические конвекторы. Некоторые жители за свой счет установили электрокотлы. Однако оказалось, что пенсии едва ли покрывают оплату счетов за электроэнергию, а конвекторы ломаются спустя пару дней работы. Впрочем, до этого нет никакого дела «большой России». Корреспонденты «Новой» съездили в Знаменское и увидели, как люди спасают сами себя в аварийной ситуации.

«Про нас уже забыли» Знаменское. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»СПРАВКА «НОВОЙ»

Первые признаки нехватки газа на севере Омской области стали появляться еще два года назад: скважина на Тевризском газовом месторождении автоматически останавливала подачу газа при растущем в морозы потреблении, но тогда газ все же возвращали. Прошлой зимой от отопления отключали частные дома сразу в трех северных районах — Знаменском, Тарском и Тевризском.

Тогда же режим ЧС был введен в соседнем с селом Знаменское городе Тара, втором по величине городе Омской области — там отключили почти 200 частных домов. А в октябре прошлого года директор «Тевризнефтегаза» Александр Панкратов сообщил, что в новый отопительный сезон компания уходит только с одной скважиной, вторая может работать только летом: «Для нужд приготовления пищи подача газа будет обеспечена, на отопительные нужды не хватит». Сообщалось, что одну из скважин пытались отремонтировать, но это ни к чему не привело.

Из-за сильнейших морозов потребление газа только продолжало стремительно расти, и в результате в скважине упало давление. За день до Нового года газовое отопление отключили в 28 многоквартирных домах Знаменки. Но возвращать его, как раньше, местные власти не будут — жители говорят, что получают только один ответ от администрации: «Газ закончился».

Зоя, уставшая гражданка с добрыми глазами, сидит на кухне, закутавшись в теплый халат. Трет ладони — от холода и от волнения одновременно. Ее муж недавно перенес инсульт, и одна сторона тела у него работает довольно плохо. Но гражданка не может ходить без его помощи — получается, если только найти какую-то опору. Зоя почти весь день сидит и не выходит на улицу, у нее инвалидность, заболевание — элефантиаз ног.

— Мы дома днем и ночью, но закрываемся только ночью, потому что мало ли что случится. А они <энергетики> просто зашли и отключили нас. Я звонила в администрацию, говорю: ну мы же не можем так, на двух конвекторах сидим и газом на плите греемся. Я сама не могу передвигаться с чайником, согрею его, на пол ставлю и двигаю по полу, так переставляю до ванной, чтобы хотя бы лицо горячей водой умыть.

Зоя. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Горячая вода исчезла вместе с отоплением. Местные власти обещали вернуть газ льготникам: семьям с детьми до года, старикам старше 80 лет и инвалидам первой и второй групп. Но Зоя с мужем не могут самостоятельно дойти до администрации, а сколько ни звонят — их не подключают.

«Вы стоите в списке на подключение, но приказа по вам нет» — таков ответ.

Продукты в эту квартиру приносит соцработница, может еще вынести мусор, но пойти разговаривать с чиновниками — это могут сделать только сами жильцы.

— Я иногда включаю конфорки, чтобы только не замерзнуть, — не раз на словах про то, что можно замерзнуть, Зоя останавливается, пытается не заплакать и показывает на почерневший заросший плесенью угол комнаты. — Те конвекторы, которые нам дали, вообще не греют, пришлось самим еще покупать. Ночью по очереди караулим их, потому что страшно. Чтобы вместе с ними не сгореть.

Оставлять конвекторы включенными на ночь боится не только эта семья.

В Знаменке уже были случаи, когда только выданные конвекторы загорались. При этом выдавая их в «безвозмездное пользование» в местной администрации жителей предупреждали, что к июню обогревательные приборы должны быть возвращены назад в целости.

…В январе правительство Омской области распорядилось начислить единовременную выплату жителям севера региона: в размере 17 427 рублей — для квартир и 5067 рублей — для частных домов, которые теперь отапливаются дровами и углем. Но Зоя отмахивается на слова про выплаты: «Я уже ничего не знаю. Про нас уже забыли. Они ее выдадут, а кто нам ее принесет? За ней же нужно идти. А мы не выходим из дома».

«Сегодня газ есть, завтра — нет» Многоквартирные дома, в которых теперь нет газового отопления. Знаменское. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Маленький, насквозь продуваемый со всех окон пазик идет от Омска до Знаменки около семи часов. Проезд в одну сторону стоит около 900 рублей. Поэтому выбраться в центр области пенсионеры могут себе позволить очень редко, не говоря уже о том, чтобы переехать. «Мы родились здесь, и умирать здесь будем», — заключает Валентина Яковлевна, низенькая гражданка с косынкой на голове. В феврале Валентине Яковлевне будет 81 год, но и ей газ не вернули, хотя она и входит в категорию льготников. Женщина попросила свою дочь помочь с установкой электрокотла.

— С каких-то пор они стали говорить, что не будут отключать пенсионерам, но они бы сразу думали… — Валентина Яковлевна говорит очень тихо и медленно, часто даже будто смеясь над тем, с чем ей пришлось столкнуться. — Моя дочка Лена сказала: давай купим электрокотел. А то сегодня газ есть, завтра нет — а я буду бегать с этой трубой. Нам сказали, что выплатят 17 тысяч, но нам уже столько нагорело <за электричество>, а пенсия 12 тысяч… Я стараюсь не зажигать свет, но в кухне зажигаю. Надо как-то кушать.

Валентина Яковлевна. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Поставить нагреватель для воды выходит совсем затратно: «Будем грязные ходить, — Валентина Яковлевна смеется, смотрит на нас, и глаза у нее начинают блестеть. — Я сама мыться не могу, я болею, меня дочь намоет, и я как в бане».

— Сейчас вы не мерзнете?

— Нет, я сибирячка. У меня ноги мерзнут, но это ничего, — тут Валентина Яковлевна вдруг начинает плакать, долго плакать, повторяя «это ничего», а потом смотрит и спрашивает:

— А как дети? Нас скоро не будет, мы уже отжили, а вы что будете делать? Я как посмотрю, этот вирус сколько убил людей, дома люди замерзают — жить неохота. По омскому телевидению показывали нашу Знаменку — там дед сидит в одеяле, у него тут <с одной стороны> — обогреватель, а тут…<с другой>. За что этому деду такое…

— Приходил к вам кто-то из администрации, чтобы узнать как вы?

— Из Омска начальники какие-то ходят. Пришли, померили на потолке температуру и ушли, спрашивают меня: не замерзли?

«Надо, чтобы 80 было. Я не подхожу» Знаменское. Газовая труба между двумя многоквартирными домами. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Тезка Валентины Яковлевны Валентина Николаевна живет на улице Пролетарская, за главной улицей Ленина. Живет одна, муж и сын умерли в один год, осталась только дочь, но она проживает отдельно.

Валентине Николаевне 73 года, поэтому на вопрос, не вернули ли ей газ, строго отрезает: «Там надо, чтобы было 80, я не подхожу». Все конвекторы пенсионерка поставила в одном месте, чтобы было тепло в гостиной, где она спит, в спальню дверь закрыта — там по ощущениям не больше 10 градусов и продувает, как будто в комнате легкий ветер.

— Вот такой большой подарок нам на Новый год сделали, — говорит Валентина Николаевна, осматривая многочисленные провода на ковре, тянущиеся по всей комнате. — Они <конвекторы> греют маленько, но ночью я их выключаю. Замыкание будет, и чего я сделаю? Ничего, я к холоду уже привыкла.

«Кому нужно подключили — всему начальству, а нам все равно помирать. Кто понахальнее, те сами подключились, а я не понимаю в этом».

Некоторые жители действительно смогли подключить газ самостоятельно, и так как за это грозят высокими штрафами, теперь стараются не открывать двери, если им стучит или звонит кто-то, кого они не ждут. «Соседи относятся к этому нормально, без злобы или какой-то зависти, — говорит Валентина Николаевна. — У меня муж был бы жив (он в этом разбирался), придумал бы что-то».

Валентина Николаевна. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

По словам женщины, кроме одинокой бумаги, которую развесили на информационных досках в подъездах за два дня до отключения, с ними никто не пытался связаться из администрации и объяснить ситуацию: «Мы общаемся друг с другом, мне соседка с верхнего этажа сказала: идите, там конвекторы раздают… Живем, как отшельники, даже на собрание никого не пустили».

«Я, как в блокаду, живу»

12 января губернатор области Александр Бурков решил отправить в Знаменку комиссию министров областного правительства во главе со своим замом Валерием Бойко: «Выезжаете завтра в Знаменку. Людям надо создать нормальные человеческие условия жизни». При этом раскритиковал главу Знаменского района Александра Онуфриева: «У нас министр <энергетики> в районе бывает день через день. Если глава района сегодня перекладывает на министра ответственность, тогда нам не нужен такой глава». Тем не менее глава на своем посту остался.

Знаменское. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Делегация министров приехала в Знаменку, но на собрание жителей неожиданно пускали по неким спискам, которые взялись неизвестно откуда. Несколько десятков человек снова остались мерзнуть, но теперь не у себя дома, а за дверьми на морозе.

— Какая демонстрация была, приехал Бойко <первый замгубернатора>, и никого на собрание не пускали, — эмоционально вспоминает Екатерина Петровна, активная и темпераментная пенсионерка в ярко-красном костюме. — Мент меня взял за руку, а я все равно пролезла, говорю: уйди отсюда, мерзнут люди.

Екатерина Петровна. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Я прошла войну, страшный голод был у нас, я ела траву и дохлятину. Ела дохлятину! А сейчас я прохожу блокаду ленинградскую, замерзаю. Это мне за что? — Екатерина Петровна разливает по чашкам яблочно-свекольный кисель и выставляет на табурет обрезанные валенки. — Вот в чем я ходила! Я сидела в пуховом одеяле, в шапке, в двух халатах. Феном сушилась. Зажгу четыре конфорки и греюсь рядом с ними… Полмесяца не раздевалась, не мылась. Космический век… Какой Новый год?

Пенсионерка писала куда только могла, в том числе пыталась связаться с журналистами. Соседи вместе с ней направляли заявление в прокуратуру, чтобы тепло дали хотя бы в квартиры старикам и детям: «Это какое-то вредительство, что ли? У меня со стен текло, я боялась внизу людей затопить. Дали нам конвекторы, а что толку с них? Они китайские, если включить на полную мощность — они так греются! Я же боялась сгореть. Сказали нам, что, как отопительный сезон кончится, чтобы мы их возвратили».

В какой-то момент к Екатерине Петровне, наконец, пришли электрики и бесплатно провели проводку: «Это потому что я кому уже только не написала. Мне глава наш звонит и спрашивает: что, специально это все делала <в суды ходила, звонила журналистам>? Как «специально», если я мерзла? А вы бы лучше подготовили людей, а то объявление повесили 28-го числа, а отключили 30-го. Кто за это время что успеет сделать? Что пенсионеры могут?».

«Газовое отопление не будет восстановлено вообще»

По словам местных, цены за электроэнергию выходят «космические» — навряд ли их покроет компенсация. Пенсионерка Любовь Александровна рассчитывает: «Я поставила котел, потому что это теплее, а конвектор… точно говорят: задом повернешься — зад греет, передом повернешься — перед греет. У нас получается примерно 300 рублей в день, то есть 9 тысяч в месяц, и это только отопление. Кроме того, мне нужно платить за воду холодную и за газ, который для приготовления еды, все вместе около 15 тысяч получается. У меня даже такой пенсии нет!» — вдруг с ужасом восклицает женщина, при нас проведя подсчет тех трат, что ей предстоят.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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