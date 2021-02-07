Озвучены версии причин пожара в Новой Москве

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07.02.2021, 0:44, Новости дня
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Причиной пожара в многоэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате которого погибли два ребенка и один взрослый, могла стать неисправность электропроводки, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки», – передает слова Ивановой ТАСС.

Между тем в экстренных службах рассказали, что пожар возник из-за короткого замыкания, а позднее сообщение о возгорании стало причиной большого числа погибших и пострадавших.

Ранее в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что в результате пожара в поселке Мосрентген погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело. Позже в МЧС заявили о трех погибших – двух детях и одном взрослом. В результате пожара пострадали 17 человек, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы окажут всем потерпевшим помощь.



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