 

Врач оценил состояние Байдена после травмы ноги

07.02.2021, 0:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу посетил клинику в штате Делавэр для проведения рентгенографии поврежденной ноги, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы 46-й американской администрации Кевина О’Коннора.

«Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент [США Джо Байден] достиг хорошей стабильности связок», – приводит слова О’Коннора ТАСС.

Врач также сообщил, что Байдену «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование».

Напомним, 28 ноября 2020 года Байден поскользнулся и вывихнул правую лодыжку. По словам врача политика, Байден «получил растяжение правой ноги». Позже компьютерная томография выявила «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей» правой ноги. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Электрокроссовер Mustang Mach-E получил новый режим

05.08 / Дегтярев заявил о неэффективности лесовосстановления в Хабаровском крае

23.09 / Путин продлил меры по урегулированию положения иностранцев в России

10.09 / В мире: Почему Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым

05.07 / Рассчитан оптимальный объем кислорода для эффективной работы головного мозга

30.12 / В 2021 году украинская армия получит ракетные комплексы “Нептун”

18.01 / Ограничение цены газа закладывает условия для будущего роста тарифов на тепло – эксперт центра Разумкова Белявский

27.12 / Мужчина умер при задержании полицией в московском метро

08.10 / Польша пообещала ответить на требование Белоруссии сократить число дипломатов

30.08 / Выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска