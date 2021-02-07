Кох: Силовики полностью контролируют Россию, власть Путина стала номинальной

07.02.2021, 0:36, Новости дня

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Да, да, в России произошел государственный переворот.

Первые попытки спецслужб вырвать власть у гражданских были предприняты почти сразу после прихода Путина к власти. Достаточно вспомнить историю с арестом Ходорковского, когда глава администрации Путина Александр Волошин узнал об этом постфактум, Более того, силовики, готовившие арест, до последнего момента морочили Волошину голову рассказами, что это просто невозможно.

Теперь все маски сброшены и силовики полностью контролируют страну. Все формально-конституционные органы власти либо являются чистой декорацией (как, например, все представительские органы) либо полностью подчиняются силовикам, как, например, суды и исполнительные органы власти.

Остается вопрос: “А что там Путин?” Но в реальности ответ на этот вопрос уже не имеет значения, ведь Путин постольку остается у власти, поскольку он обслуживает интересы силового блока. Перестанет их обслуживать – перестанет быть президентом.

Маркс писал, что пролетариат тогда возьмет власть, когда сам себя осознает как доминирующую силу. То есть когда из “класса в себе” превратится в “класс для себя”.

Проецируя эту мысль на сегодняшнюю ситуацию, можно только гадать: произошло ли это осознание в головах у силовой верхушки России или еще нет. Так или иначе, но объективно власть Путина теперь уже стала номинальной. И вопрос превращения силовиков в “класс для себя” – вопрос очень недолгого времени.

Хотя лично я считаю, что это уже произошло. И косвенным (но очень красноречивым) свидетельством этого является добровольная (?) самоизоляция Путина. Он попросту исчез. Все его редкие последние появления носят чисто ритуальный характер и скорее свидетельствуют в пользу этого предположения, чем его опровергают.

Путин фактически находится под домашним арестом. Его ставшая уже анекдотической боязнь за свою шкуру облегчает силовикам процедуру его изоляции и позволяет им избежать некрасивых сцен с его реальным арестом.

Похоже, он и сам уже осознал новизну своего положения и не очень-то рвется на волю. А окружение любезно поддерживает в нем иллюзию того, что он по-прежнему “царь горы”: организуют ему телеконференции, какие-то невнятные выходы к прессе, ежедневно кладут ему на стол тщательно цензурированные записочки…

Фактически мы имеем дело с ситуацией “Ленин в Горках – 2”, когда Сталин специально для любимого вождя печатал фейковый выпуск газеты “Правда” в одном экземпляре.

Единственное, с чем я не могу согласиться, слушая рассуждения множества наблюдателей, комментирующих ситуацию подобным же образом, так это с тем, что это не может продолжаться долго.

Ошибаетесь, дорогие мои. К сожалению, это может продолжаться очень долго. Нет никаких причин (вся пафосная беллетристика – не в счет), почему это не может продолжаться долго.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

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