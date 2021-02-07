ВОЗ зафиксировала рост суточной смертности от COVID-19
07.02.2021, 0:36,
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В мире увеличилось количество зарегистрированных за сутки число смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 февраля.
В этот день на планете, по имеющейся информации, умерли 15 407 инфицированных.
Последнюю неделю суточная смертность от COVID-19 была ниже этого показателя. Последний раз больше 15 тыс. пациентов умерли 30 января (15 723).
Всего с начала пандемии в мире зафиксировали, по данным ВОЗ, 2,29 млн смертей.
скриншот: covid19.who.int
Число инфицирований коронавирусом составляет, согласно данным ВОЗ, почти 105 млн. Больше всего случаев – в США (26,4 млн), Индии (10,8 млн) и Бразилии (почти 9,4 млн).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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