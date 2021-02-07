Мнение: Блокада совести?

07.02.2021, 0:26, Разное

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В Санкт-Петербурге оштрафовали глухонемого инвалида за «выкрикивание лозунгов» на акции протеста в поддержку Навального. Совсем сбрендили?

А еще сегодня в Санкт-Петербурге кто-то перебздел, что люди снова выйдет протестовать и по требованию полиции с утра закрыли станции метро «Гостиный двор» и «Невский проспект». В центре города блокировали движение. И для автомобилей, и для людей.

В 16:00 центр города разблокировали….

Мне интересно, а будет возбуждено уголовное дело за беспричинное блокирование центра? Или это совсем другое?

Фотографии отсюда